Мы планируем отказаться от устаревших медицинских справок, которые обросли коррупционными схемами, - Скалецкая

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок.

"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - отметила Скалецкая

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