Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические обозначения с правом ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических обозначений" № 123-IX был подписан 9 октября.

"Внедрение этого закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с соглашением об ассоциации с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических обозначений путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, закона Украины "Об охране прав на обозначения происхождения товаров", Декрета Кабинета министров Украины "О государственной пошлине".

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