Находящийся в розыске криминальный авторитет Молдован задержан в Хмельницком, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Гражданин соседнего государства несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений, в частности, предусмотренных ч. 3 статьи 185 (кража), ч. 1 статьи 309 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Во время отбывания наказания получил уголовный статус "смотрящего" и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения по отбыванию наказаний. Кроме этого, зная о решении суда о его выдворении из Украины, постоянно скрывался от полиции и представителей Государственной миграционной службы.

В начале апреля 2019 года нарушителя миграционного законодательства таки задержали и выдворили за пределы Украины с запретом въезда до 2022 года. Однако, как выяснили правоохранители, вскоре он вне официальных пунктов пропуска вновь пересек границу Украины и вернулся в Хмельницкую область.

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4 июня работники полиции его задержали. Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 1 ст.332-2 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Однако на период расследования суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, во время отбывания которого мужчина бежал и с 15 июля был официально объявлен в розыск.

Сегодня, 9 октября, правоохранители задержали нелегала. Он будет доставлен в суд для избрания уже более строгогой меры пресечения - содержание под стражей.

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