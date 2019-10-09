Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба



Об этом, как сообщают Українські новини, Труба заявил в ходе сегодняшнего брифинга.



"Одна из норм закона "О государственной службе" касается предоставления руководителю учреждения организации или предприятия права принимать решение о не назначении победителя-кандидата на должность. Основанием для неназначения (Шевцова, - ред.) были возможные непрофессиональные качества и мое внутреннее убеждение в непрофессионализме того или иного кандидата", - заявил Труба.



Он также заявил, что выяснит в других правоохранительных органах наличие уголовных производств по Шевцову и будет настаивать на том, чтобы они были переданы в ГБР.



"Я сегодня поинтересуюсь, у кого такое уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство по следователями ГБР", - пообещал Роман Труба.