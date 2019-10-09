Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.10.19 18:28

Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не утвердил кандидатуру заместителя главы ГУ Нацполиции Евгения Шевцова, который победил в конкурсе на занятие должности в ГБР, из-за сомнений в его профессионализме.

Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба


Об этом, как сообщают Українські новини, Труба заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

"Одна из норм закона "О государственной службе" касается предоставления руководителю учреждения организации или предприятия права принимать решение о не назначении победителя-кандидата на должность. Основанием для неназначения (Шевцова, - ред.) были возможные непрофессиональные качества и мое внутреннее убеждение в непрофессионализме того или иного кандидата", - заявил Труба.

Он также заявил, что выяснит в других правоохранительных органах наличие уголовных производств по Шевцову и будет настаивать на том, чтобы они были переданы в ГБР.

"Я сегодня поинтересуюсь, у кого такое уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство по следователями ГБР", - пообещал Роман Труба.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100