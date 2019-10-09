Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Стоит отметить, что до этого турецкий лидер уже предупреждал, что Турция скоро начнет операцию в Сирии.
"Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха", — говорил Эрдоган.
По его словам, новая трансграничная операция ВС Турции называется "Источник мира".
"Наши цели - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - подчеркнул Эрдоган.
Уточняется, что операция проводится к востоку от реки Евфрат в Сирии.