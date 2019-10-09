Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Узнала я об увольнении из Фейсбука, что само по себе говорит о многом. Формально мне до сих пор ничего не сообщили. Тем не менее, они могут так делать согласно новому закону, и они это делают. Это их выбор. Я с точки зрения личного чувства испытала облегчение – будто отпустили на волю. Свобода говорить все, что ты думаешь – это большая ценность", - сказала она.

Читайте также: Дальнейшие поспешные и необдуманные законы приведут к сворачиванию предпринимательской деятельности в Украине, - Ляпина

По словам Ляпиной, она на посту главы Госрегуляторной службы высказывала по ряду решений мнение, не совпадающее с заявлениями правительства.

"Можно было прогнозировать, что это случится, потому что моя позиция, базирующаяся на прогнозе по ряду вопросов, кардинально отличалась от той позиции, которую проводила, как ранее говорили, "партия и правительство". Мы не давали согласие на много решений и давали альтернативную позицию. По антиФОПовским законам мы спрогнозировали и траты ФОПов, и потенциальные выигрыша бюджета, и они были не сопоставимы. Очевидно, что это нерациональное решение, значит, цель закона другая.

Также мы высказали свою аналитическую позицию по поводу законопроекта 1210, где в общей части Налогового кодекса усиливается дискреционные возможности инспектора, который на свое усмотрение будет решать, отвечает ли поведение субъекта его документам, будет принимать решение по поводу базы налогообложения, которые могут быть не подтверждены документально. Такого никогда не было! Кроме того, отменяется ответственность самого налогового инспектора. Такое впечатление, что готовится поле под какую-то тоталитарную секту налоговых инспекторов.

Кроме того, у нас были критические замечания по поводу закона о рынке земли. Мы считаем, что там много недостатков. Нет понятных прогнозов по поводу того, как этот рынок будет выглядеть – не в космических обещаниях, а в реальном прогнозе. Не просчитаны альтернативы – каким образом переходить к рынку земли так, чтобы не потерять соответствующие возможности для украинских фермеров".

Читайте также: Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину

По мнению Ляпиной, правительство не хочет слышать альтернативные позиции:

"Они не хотят вести дискуссию и доказывать правоту. Они хотят пропагандировать заранее спущенные им решения. Я бы это назвала "Партия регионов 2". Думаю, что и результат можно спрогнозировать аналогичный.

По поводу поста Милованова, который говорит, что все меняется, поэтому нужно менять регуляторную политику, хочу сказать: на данный момент все меняется только внешне. С внутренней части все становится только хуже. Правоотношения между бизнесом и властью не изменились, а в последний месяц – резко ухудшились. Поэтому необходимость в альтернативном мнении и аналитике только возрастает".

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 9 октября, уволил Ксению Ляпину с должности главы Государственной регуляторной службы. Министр экономики Тимофей Милованов в Фейсбуке сообщил, что благодарен Ляпиной за налаживание работы службы.

"Она фактически создала науку и процесс государственного регулирования в Украине... Пришло время переосмыслить роль Государственной регуляторной службы в Украине. Мир меняется. Меняется подход к экономике, бизнесу, государственной политике и, конечно, регулированию", - отметил глава Минэкономразвития.