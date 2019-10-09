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09.10.19 18:59

"Формула Штайнмайера" не решает все вопросы, необходимые для выполнения Минских соглашений, - МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии заявляет, что несмотря на согласование так называемой формулы Штайнмайера, важные аспекты урегулирования на Донбассе остаются нерешенными.

"Формула Штайнмайера" не решает все вопросы, необходимые для выполнения Минских соглашений, - МИД Германии

Об этом говорится в разъяснении, которое ведомство выложило на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До урегулирования конфликта в Украине все еще далеко. Многие вопросы относительно имплементации Минских договоренностей остаются открытыми. В частности, сторонам конфликта все еще предстоит договориться относительно того, должны ли для проведения выборов быть выведены все иностранные войска с территории восточных регионов Украины, и что именно должен включать в себя особый статус для территорий на Востоке Украины", - говорится в разъяснении.

В то же время, отметили в МИД Германии, договоренность о "формуле Штайнмайера" является важным шагом, и это свидетельствует о том, что "настойчивые дипломатические усилия окупаются".

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В МИД отмечают, что в "формуле", которая была предложена в 2015 году тогдашним министром иностранных дел, а ныне федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, речь идет лишь об одном аспекте Минских договоренностей. Речь идет о последовательности между вступлением в силу закона об особом статусе для неподконтрольных правительству районов Луганской и Донецкой областей и проведением выборов. "Формула" предполагает, что закон об особом статусе временно вступает в силу в день местных выборов, а постоянным станет после положительной оценки этих выборов миссией наблюдения за выборами ОБСЕ, пояснили в МИД ФРГ.

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