"Формула Штайнмайера" не решает все вопросы, необходимые для выполнения Минских соглашений, - МИД Германии

Об этом говорится в разъяснении, которое ведомство выложило на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До урегулирования конфликта в Украине все еще далеко. Многие вопросы относительно имплементации Минских договоренностей остаются открытыми. В частности, сторонам конфликта все еще предстоит договориться относительно того, должны ли для проведения выборов быть выведены все иностранные войска с территории восточных регионов Украины, и что именно должен включать в себя особый статус для территорий на Востоке Украины", - говорится в разъяснении.

В то же время, отметили в МИД Германии, договоренность о "формуле Штайнмайера" является важным шагом, и это свидетельствует о том, что "настойчивые дипломатические усилия окупаются".

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В МИД отмечают, что в "формуле", которая была предложена в 2015 году тогдашним министром иностранных дел, а ныне федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, речь идет лишь об одном аспекте Минских договоренностей. Речь идет о последовательности между вступлением в силу закона об особом статусе для неподконтрольных правительству районов Луганской и Донецкой областей и проведением выборов. "Формула" предполагает, что закон об особом статусе временно вступает в силу в день местных выборов, а постоянным станет после положительной оценки этих выборов миссией наблюдения за выборами ОБСЕ, пояснили в МИД ФРГ.

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