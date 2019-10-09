Оккупанты за 5 лет призвали в армию РФ более 16 тысяч крымчан

Об этом сообщил представитель российской оккупационной администрации, так называемый "военный комиссар Крыма" Олег Ермилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

При этом, по данным "военкома", с 1 октября этого года в Крыму начался осенний призыв. Представители армии страны-агрессора планируют призвать около 2,6 тыс. человек.

По данным правозащитника, оккупационные "суды" в Крыму по состоянию на 30 сентября вынесли 72 приговора за уклонение от службы в российской армии.

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Украина требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей оккупированного полуострова. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

США выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее армии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию призвали 5600 крымчан.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты в Крыму продолжают незаконно призывать крымчан на службу в ВС РФ, - прокуратура АРК