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09.10.19 19:38

Погибшего на Донбассе украинского воина Ивана Дейкуна похоронили в Кировоградской области. ФОТО

9 октября в городе Новоукраинка Кировоградской области состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином Иваном Викторовичем Дейкуном,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Новоукраинского городского совета, 

Иван Дейкун, 1978 года рождения, уроженец села Ильинецкое Винницкой области, старший солдат, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператором 1-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 октября, в 15.25 в районе города Красногоровка Донецкой области в результате смертельных пулевых ранений, полученных им во время пулеметного обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Иван Дейкун родился 23.07.1978 года. Проходил службу по контракту в Новоукраинском РВК в должности радиотелефониста узла связи и телеформатизации, в этом году был командирован в 28-й ОМБр.

Похоронили Героя на Аллее Славы городского кладбища рядом. У него остались мать и сын.

Также смотрите: Боец 28-й ОМБр Иван Дейкун погиб на Донбассе 6 октября (обновлено)

Погибшего на Донбассе украинского воина Ивана Дейкуна похоронили в Кировоградской области 01
Погибшего на Донбассе украинского воина Ивана Дейкуна похоронили в Кировоградской области 02
Погибшего на Донбассе украинского воина Ивана Дейкуна похоронили в Кировоградской области 03

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