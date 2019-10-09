Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности.
Обнародованный на сайте КП "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что указанные расчеты "не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя".