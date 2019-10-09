Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

По ее словам, сейчас водитель авто, наехавший на полицейского, находится в участке. Мужчина дает показания. У него пока нет статуса ни подозреваемого, ни арестованного.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 9 октября из Харькова в город Золотое Луганской области выехали около 20 авто (по данным полиции - более 25). В них представители "Национального корпуса", журналисты и волонтеры направляются на мирную акцию против разведения войск.

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На блокпосту в городе Кременная колонну остановили правоохранители, заблокировавшие проезд. Между полицейскими и митингующими произошли столкновения. Правоохранитель выстрелил в воздух. Когда одна из машин пыталась прорваться через кордон полиции, то наехала на ногу полицейскому, сотрудника Нацполиции госпитализировали.

Впоследствии на место прибыл лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Правоохранители объяснили ему, что остановили авто для проверки. После этого колонну машин пропустили дальше.

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Во время осмотра автомобилей и личных вещей участников протеста и журналистов полицейские изъяли 6 единиц охотничьего оружия. Оружие обещают проверить и, если оно легальное, вернуть владельцам.