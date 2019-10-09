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09.10.19 20:52

Суд в Ростове приговорил 72-летнего украинца Моргунова к 12 годам тюрьмы по обвинению в госизмене

9 октября Ростовский областной суд РФ приговорил украинца Владимира Моргунова к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт суда.

"Моргунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке", – сказано в сообщении.

Проект журналиста Антона Наумлюка "Ґрати" в Telegram отмечает, что Моргунову 72 года, он долгое время занимал руководящие должности в органах муниципальной власти в Чертково Луганской области.

"Процесс проходил в закрытом режиме, гособвинение просило для Моргунова восемь лет лишения свободы. Он заключил соглашение со следствием, что предполагает не более 2/3 максимального срока приговора. Обжаловать решение суда Моргунов не будет", – пишут "Ґрати".

Задержали Моргунова в ноябре 2018 года. По версии следствия, он передавал украинской разведке "информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а также о дислокации военной техники и сил российской погранслужбы в районе".

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