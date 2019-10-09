Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Национальной ассоциация адвокатов Украины.

Основанием для этого стал сюжет от 9 октября 2019 в эфире телеканала Право-ТВ "У Президента перепишут закон об адвокатуре: что изменится для адвокатского самоуправления". В этом видео Онищук высказался о необходимости внесения Президентом Украины проекта новой редакции Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

При этом было предоставлены предвзятые и вредные критические оценки текущей ситуации в адвокатуре, которые не соответствуют действительности и не могут быть приемлемыми для должностного лица, которое уполномочено на разработку законодательных инициатив для главы государства.

"Тем более, категоричность предоставленных адвокатуре оценок удивляет, поскольку Вы не являетесь адвокатом и никогда не имели адвокатской практики или опыта работы в адвокатском самоуправлении. Ваши комментарии о причинах, по которым не был принят законопроект №9055, свидетельствуют не только о непонимании принципов организации адвокатуры как самоуправляемого института и конституционной роли этого института, но и о незнании содержания собственно законопроекта и наличия в нем многочисленных рисков для независимости адвокатуры ", - говорится в письме НААУ. Попутно упоминается, что Онищук присутствовал на заседаниях созданного указом президента П. Порошенко Совета по вопросам судебной реформы, когда его координатор А. Филатов пытался любой ценой замолчать несогласие адвокатуры и протолкнуть законопроект №9055.

"В этом контексте неожиданным стало ваше утверждение о наличии "корпоративных споров", которые якобы препятствовали принятию законопроекта №9055. Очевидно, что такая ​​позицию сформирована опытом Вашей работы в составе Конституционной комиссии при Президенте Украины П. Порошенко и участием в деятельности Совета по вопросам судебной реформы, под координацией заместителя главы Администрации Президента П.Порошенко А. Филатова, которая полутайным спосоом разработала и приняла скандальный законопроект №9055. При этом из предоставленных Вами комментариев следует абсурдный и опасный тезис о том, что Национальная ассоциация адвокатов Украины помешала улучшению уровня защиты адвокатов и усилению статуса адвокатуры в целом", - говорится в письме.

НААУ расценила подобные заявления как вред репутации адвокатуры и попытку вмешательства в деятельность единой профессиональной организации адвокатуры со стороны должностного лица.

"Кроме того, для члена Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины недопустимо прямое лоббирование провального и вредного законопроекта, разработанного юридической командой предыдущей власти в интересах определенных лиц", - говорится в письме.

НААУ обратила внимание на то, что Основные принципы ООН о роли юристов, резолюции ПАСЕ по Украине, выводы Венецианской комиссии относительно действующего закона об адвокатуре и интервенционные письма к руководству Украинского государства от Совета юридических и адвокатских обществ Европы (ССВЕ) однозначно признают обязанность власти привлекать самоуправляемой организации адвокатуры в консультации при разработке национального профильного законодательства. Именно попытка игнорировать этот международный стандарт стала одной из самых серьезных причин провала законопроекта №9055.

"НААУ требует от Вас предоставления публичного извинения перед всеми адвокатами Украины и опровержения в эфире телеканала" Право-ТВ "заявлений о наличии каких-либо" корпоративных споров "в адвокатуре. . Сейчас предоставленные Вами комментарии, направленные на создание конфликтов в адвокатской сообществу и формирования негативного общественного мнения о НААУ, расцениваем как признак лоббизма конкретных законодательных инициатив и продвижения интересов лиц, причастных к реформе адвокатуры во времена предыдущей власти ", - говорится в письме к члену Комиссии по вопросам правовой реформы.