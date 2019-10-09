Государственные медиа России и Северной Кореи взялись вместе бороться с "фейковыми новостями"

Приоритетом для двух государственных агентств стран, известных ущемлением свободы слова, названо "противодействие дезинформации", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"В информационной сфере мы все чаще наблюдаем искажение данных, и нам следует бороться с распространением подобных фальсификаций, – подчеркнул гендиректор ЦТАК Ким Чан Гван.

Ранее директор департамента информации Министерства иностранных дел Северной Кореи заявлял, что российские государственные СМИ "правдиво и объективно освещают принципиальные позиции руководства КНДР в продолжающемся конфликте между Вашингтоном и Пхеньяном".

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Делегация руководителей российских СМИ прибыла в Пхеньян в понедельник, 7 октября. В ее составе глава Роспечати Михаил Сеславинский, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и представители ТАСС Сергей Михайлов, Михаил Гусман и Марат Абулхатин.