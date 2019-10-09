Меркель обещает использовать будущие контакты с партнерами по Нормандскому формату для определения даты проведения саммита

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе беседы президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

Зеленский сообщил Меркель о ситуацию с безопасностью на Донбассе. "Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

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Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 9 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель.