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09.10.19 22:32

Совбез ООН проведет закрытое заседание по Сирии

Совет Безопасности ООН проведет в четверг закрытое заседание по Сирии после того, как Турция начала военную операцию против курдских сил на северо-востоке этой страны.

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По словам дипломатов, провести заседание попросили пять европейских стран: Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Голос Америки.

Ранее сообщалось, что турецкая армия начала военную операцию "Родник мира" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Военные действия направлены против курдских Отрядов народной самообороны, которые Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, и остатков террористической организации ИГИЛ.

Операция началась через несколько дней после того, как США отвели свои войска из этого региона.

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