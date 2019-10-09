Первая леди озвучила для незрячих детей две аудиосказки

Об этом первая леди сообщила на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

Она написала, что уже 4 года волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. "Сегодня я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: "Момотаро" и "Две лягушки"", - поделилась Елена Зеленская.

"Около 60-80% детей в Украине имеют особенности зрения. Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя включенными в образовательный процесс", - считает супруга президента.

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Первая леди поблагодарила всех, кто принимал участие в озвучке. И призвала украинцев присоединяться к созданию аудиокниг для детей.

"Хочу обратиться к людям, которые умеют монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения - присоединяйтесь! Ваша помощь очень важна", - подытожила Елена Зеленская.

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