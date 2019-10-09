Новая власть не спешит с рассмотрением законопроектов по Крыму, - Чубаров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается актуализации вопроса о будущем Крыма и переформатировании крымской автономии мы стараемся, чтобы новая власть нас услышала, но я не могу сейчас похвастаться, что она услышала нас", - заявил Чубаров.

По его словам, предыдущая власть сделала многое для того, чтобы все наработки были осуществлены.

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В частности, отметил он, в составе Конституционной комиссии была создана специальная рабочая группа под руководством известного украинского юриста Владимира Буткевича, которая подготовила пакет из трех законопроектов.

"Первый законопроект - об изменениях раздела 10 Конституции Украины, второй законопроект - о статусе крымскотатарского народа и третий законопроект - о коренных народах в Украине. Новая власть абсолютно не спешит с рассмотрением этих документов", - резюмировал председатель Междлиса.

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