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09.10.19 23:10

Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара"

Лента "Домой", рассказывающая о крымском татарине, которые едет на оккупированный полуостров хоронить убитого на Донбассе сына, вошла в лонг-лист кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

алиев,домой

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Американской киноакадемии.

Фильм "Домой" снят режиссером Нариманом Алиевым при поддержке Госкино. На получение премии ленту выдвинул Украинский оскаровский комитет.

"Домой" рассказывает о крымском татарине Мустафе (актер Ахтем Саибтаблаев), сына которого убили на Донбассе. Мужчина вместе с младшим сыном едет в оккупированный Крым, чтобы похоронить погибшего.

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Также в большой список иностранных фильмов, претендующий на "Оскар", вошел украинско-чешско-словацко-польский фильм Вацлава Маргоула "Раскрашенная птица". Он выдвинут претендентом от Чехии.

Шорт-лист премии "Оскар" объявят 16 декабря 2019 года, а перечень номинантов — 13 января 2020 года

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