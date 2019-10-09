Собственник затонувшего в Атлантическом океане судна с украинцами обещает заботиться о семьях моряков

Об этом он заявил в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы как компания сосредоточены на проведении поисковых и спасательных операций, а также на всякой возможной поддержке семей членов экипажа", - заявил Боден.

Как отмечается, судовладелец находится в тесном контакте с семьями моряков.

Боден также отметил, что сегодня, на 14-й день после гибели судна, поисково-спасательная операция затруднена ураганом "Лоренцо".

В компании Bourbon выразили глубокие соболезнования семьям четырех погибших жертв трагедии, а также семи пропавших без вести, шестеро из которых - украинцы.

"Солидарность среди моряков является главным фактором поддержки в этот сложный период", - отметил исполнительный директор.

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У судовладельца сообщили, что поисковые и спасательные операции проходят под руководством Регионального оперативного центра наблюдения и спасения Франции (CROSS) с помощью французских ВМС и полной поддержке компании Bourbon.

К операции, которая охватывает зону 10 тыс. кв. км, привлечено 12 судов, а также французские и американские самолеты, совершившие десять наблюдательных вылетов. Кроме этого, поиски ведутся с применением спутников.

Отмечается, что это одна из крупнейших спасательно-поисковых операций, развернутых в этом регионе Атлантики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски шести пропавших граждан Украины - членов экипажа Bourbon Rhode.

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Судно Bourbon Rhode, из 14 членов экипажа которого десять - украинцы, затонуло 28 сентября во время шторма в Атлантическом океане. Спасти удалось троих моряков, в том числе двух украинцев.