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10.10.19 00:00

Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с ветеранами, что если вопрос реинтеграции Донбасса не удастся решить за год, склонен "выстроить вал" вокруг региона.

Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год

Об этом написал на своей странице в Facebook участник встречи, совладелец информагентства "Петр и Мазепа" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась в Офисе президента. На ней были около 12 ветеранов – преимущественно, те, кто организовывает акции протеста против "формулы Штайнмайера" или участвует в них.

"Зеленский надеется решить дела с Донбассом за год. Если за год не удастся - склонен, цитирую "выстроить вал" - я это понял, как возвращение к действующего статус-кво с изоляцией оккупированных территорий. Вообще, он уверен, что в любой момент может соскочить и вернуться к этому состоянию (а вот я - нет). Но этот вариант он рассматривает, как негативный, так стремится к реинтеграции", - написал Трегубов.

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По его словам, Зеленский на встрече признался, что хотел бы вообще отказаться от Минских соглашений, но не может сделать этого из-за давления стран Запада.

"Я бы сам отказался от Минских, в первый же день хотел! - говорил он, - но мне дали понять, что автоматически снимут санкции", - цитирует Трегубов президента.

Помимо этого, глава государства пояснил ветеранам, что форсировал процесс мирных переговоров для выхода на Нормандский формат и прямого диалога с Путиным.

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"И да, он говорит, что рассматривает возможность проведения выборов на оккупированных территориях, если российские войска уйдут, а украинские вооруженные силы - не зайдут (хотя, возможно, войдут другие украинские государственные органы). И это будут выборы по украинским законам, хотя он уверен, что, к сожалению, на них все равно победят местные "авторитеты", - добавил Трегубов.

Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год 01Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год 02
Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год 03
Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год 04
Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год 05
Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год 06

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