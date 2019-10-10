Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год

Об этом написал на своей странице в Facebook участник встречи, совладелец информагентства "Петр и Мазепа" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась в Офисе президента. На ней были около 12 ветеранов – преимущественно, те, кто организовывает акции протеста против "формулы Штайнмайера" или участвует в них.

"Зеленский надеется решить дела с Донбассом за год. Если за год не удастся - склонен, цитирую "выстроить вал" - я это понял, как возвращение к действующего статус-кво с изоляцией оккупированных территорий. Вообще, он уверен, что в любой момент может соскочить и вернуться к этому состоянию (а вот я - нет). Но этот вариант он рассматривает, как негативный, так стремится к реинтеграции", - написал Трегубов.

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По его словам, Зеленский на встрече признался, что хотел бы вообще отказаться от Минских соглашений, но не может сделать этого из-за давления стран Запада.

"Я бы сам отказался от Минских, в первый же день хотел! - говорил он, - но мне дали понять, что автоматически снимут санкции", - цитирует Трегубов президента.

Помимо этого, глава государства пояснил ветеранам, что форсировал процесс мирных переговоров для выхода на Нормандский формат и прямого диалога с Путиным.

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"И да, он говорит, что рассматривает возможность проведения выборов на оккупированных территориях, если российские войска уйдут, а украинские вооруженные силы - не зайдут (хотя, возможно, войдут другие украинские государственные органы). И это будут выборы по украинским законам, хотя он уверен, что, к сожалению, на них все равно победят местные "авторитеты", - добавил Трегубов.













