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10.10.19 00:45

Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ему "кладут на стол записи", и что он знает, "кто с кем о чем договаривался" при организации акций протеста против формулы Штайнмайера.

владимир,зеленский

Об этом глава государства заявил на встрече с ветеранами, организовывающими акции протеста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост участника встречи Виктора Трегубова в Facebook.

"Саша Погребиський попросил его (Зеленского. – Ред.) передать привет Богдану и требовать от него извинений перед ветеранами. Ведь Богдан обвинил митингующих 6 октября в том, что они собирались за деньги. А ему - и другим присутствующим там ветеранам - немного обидно это слышать.

- Ребята, - говорит Зеленский своим характерным тоном, - 99% из вас нормальные люди. Но есть же 1% ... Короче, мне же тоже кладут на стол записи. Я знаю, кто с кем о чем договаривался и кто кому сколько платил. А привет Богдану я передам", - написал Трегубов.

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По словам участника встречи, этим признанием президент "лихо порвал" установившийся было эмоциональный контакт с присутствующими.

"Одно из двух - или человек перед нами бросает слабый понт, неудачно убивая между нами клин, либо - что, может, и хуже - ему лапшу на уши вешают не только голландцы, но и собственные спецслужбы. Ну б ** дь. Нормально же общались. (Где-то в этот момент я понял, что "на б ** дь!" Говорю вслух, а не о себе, и сомкнул пасть)", - написал Трегубов.

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Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП 01Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП 02
Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП 03
Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП 04
Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП 05
Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП 06

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