У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп

Об этом президент США Дональд Трамп заявил 7 октября во время подписания торгового соглашения с Японией. Стенограмма встречи опубликована на сайте Белого Дома, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас разрабатывается невероятное новое оружие. У нас есть оружие, в которое никто не может поверить... Некоторое мы показываем, некоторое мы не показываем", – сказал Трамп.

Кроме того, он отметил, что США восстановили свое ядерное вооружение, а также строят подводные лодки, "о которых никто не мог даже подумать".

"Надеемся на Бога, что нам никогда не придется их использовать", – подчеркнул глава Белого дома.

В 2018 году США потратили на военные нужды $643,3 млрд.

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