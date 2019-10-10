Украина полностью запаслась газом на зиму, - Коболев

Об этом сообщил в Facebook руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы долго и добросовестно готовились к следующей зимы - начало отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 млрд. Куб. м., Укртрансгаз выполнил 100% плановых ремонтных и диагностических работ на украинской ГТС и ПХГ, мы начали использовать БПЛА для охраны объектов критической (и не только) инфраструктуры", - написал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", осталось выполнить еще одно критически важное задание – выделить оператора ГТС в независимую структуру (провести анбландинг).

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"Если мы не завершим анбандлинг до конца этого года – Украину обвинят во всех проблемах следующей зимы (а я вижу большое желание с российской стороны провести очередное испытание газового рынка ЕС и Украины на прочность, как это было в январе 2009 года). Именно поэтому, на 1 января 2020 года, должны сформировать независимого сертифицированного, институционально способного и финансово устойчивого оператора ГТС", - отметил Коболев.

Руководитель "Нафтогаза" добавил, что "анбандлинг невозможно завершить без полного и реального внедрения европейских норм на украинском рынке газа. Под реальным я имею в виду, что правила должны быть не только задекларированы на бумаге. Их должны придерживаться все участники рынка, регулятор, правительство, "Нафтогаз", новый оператор – все мы".

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