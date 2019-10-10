Миротворцы на Донбассе помогли бы Украине восстановить контроль над границей, - Брок

Об этом советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил корреспонденту "Укринформа" на полях форума Salzburg Europe Summit, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, нам надо сотрудничать с ОБСЕ. Следует понимать, что эта миротворческая миссия также должна иметь целью помочь украинской власти восстановить контроль над границей", - заявил Брок, комментируя возможность направления на Донбасс миротворческой миссии.

В то же время политик указал на важность продолжения диалога между сторонами конфликта: "Никогда не отказывайтесь от переговоров. Говорить и еще раз говорить. Я не знаю, будет какой-то результат. И никто не знает. Но если не говорить, то точно никакого результата не будет".

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Как сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко 18 сентября на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС заявил, что миротворческая миссия ООН может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений.