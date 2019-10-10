Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 122-мм артиллерии и минометов, за сутки - 24 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов:

- дважды вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Песков - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

- дважды вблизи Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи н.п. Пищевик, Новотроицкое - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Николаевки, Павлополя, Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов:

- вблизи Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

- пять раз в районе Золотого (участок разведения сил и средств) - из миномета калибра 82 мм, а также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

- вблизи Гладосово - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Майорска - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Крымского - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новозвановки - из ручного противотанкового гранатомета.

"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

- дважды неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в пресс-центре ОС.



