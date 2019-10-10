Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 122-мм артиллерии и минометов, за сутки - 24 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов:
- дважды вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Песков - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи н.п. Пищевик, Новотроицкое - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Николаевки, Павлополя, Новогнатовки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов:
- вблизи Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- пять раз в районе Золотого (участок разведения сил и средств) - из миномета калибра 82 мм, а также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
- вблизи Гладосово - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Майорска - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Крымского - из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новозвановки - из ручного противотанкового гранатомета.
"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:
- дважды неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в пресс-центре ОС.