Сегодня при участии Героя Украины Игоря Гордийчука для школьников проведут "Урок мужества" в формате онлайн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
К уроку смогут приобщиться школьники, студенты и все желающие.
Он стартует в 14:00 и будет доступен по ссылке.
В ведомстве отметили, что подобные встречи вместе с военнослужащими планируется проводить ежемесячно в течение учебного года.
В частности, на уроках говорить об украинской армии, формирование положительного имиджа солдата, подвиги военных и тому подобное. Кроме этого, участников познакомят с военными вузами.
В Минобразования также напомнили, что начинается подготовка Нацстратегии по защите детей в Интернете - родители и дети могут присоединиться, пройдя простой опрос.