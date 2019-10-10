Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также была проведена встреча с руководством Представительства НАТО в Украине и Консультативного Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).

Во время встреч Председатель СБУ презентовал концепцию, лежащую в основе программы реформирования СБ Украины, а также рассказал об изменениях, которые планируется достичь в результате ее осуществления.

Кроме того, он проинформировал о новом Законе "О Службе безопасности Украины", который вскоре будет передан на рассмотрение в Верховную Раду Украины, и то, каким образом он будет способствовать улучшению имеющейся законодательной базы и надзора за деятельностью Службы.

Баканов отметил, что в результате реформы Служба получит доверие украинского общества, а также станет ему подотчетна. Это означает прекращение рудиментарной практики политической ангажированности и коррупции, зато же главной задачей будет исключительно противодействие угрозам государственной безопасности Украины.

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В продолжение мероприятия Баканов объяснил, что это будет достигнуто путем переориентации приоритетов и личного состава на противостояние угрозам национальной безопасности, которые динамично меняются и становятся все более сложными.

Он отметил, что СБ Украины должна трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности службу, защищать украинцев и руководствоваться четкими моральными принципами и ценностями.

"У украинского народа есть запрос на честность и подотчетность власти и ее институтов, поэтому СБ Украины может стать в авангарде этой новой эры. Раньше большинство украинцев чувствовали, что государственные органы работают только в интересах богатых и влиятельных кругов, поэтому большая часть общества чувствовала себя недостаточно защищенной и отвергнутой. Именно это мы хотим изменить. Мы рассказываем о своих ценностях, а также о шагах по реализации реформы, поскольку видим в этом путь к углублению доверия и улучшения понимания работы, которую мы выполняем. Устаревшая система СБУ не соответствует современной украинской демократии, которую строит Президент Украины", - отметил Баканов.

Председатель Службы выразил убеждение, что четко определены задачи и компетенция, демилитаризация подразделений, а также усиленный общественный контроль станут началом программы реформ и позволят ее запустить еще до принятия нового закона. В то же время, это станет первым этапом к внедрению новой гибкой структуры, приведет к сокращению численности личного состава, а также улучшение условий работы и подготовки действующих и новых сотрудников Службы.

Баканов попросил у международного сообщества терпения, ведь сложные реформы не осуществляют быстро, а также поддержки для украинской спецслужбы на ее пути к статусу надежного партнера в системе международной безопасности.