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10.10.19 08:35

Рада перейдет к обычному режиму работы после рассмотрения всех законопроектов, которые Зеленский определил как неотложные, - Разумков

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, к обычному режиму работы парламента перейдет, когда рассмотрят все законопроекты, которые 29 августа отметил как неотложные президент Украины Владимир Зеленский.

Рада перейдет к обычному режиму работы после рассмотрения всех законопроектов, которые Зеленский определил как неотложные, - Разумков

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Его попросили прокомментировать просьбу премьер-министра Украины Алексея Гончарука "замедлить "турборежим" и быть более прогнозируемым".

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"Мы обязательно прислушаемся. Думаю, что это было хорошее предложение от правительства. И Верховная Рада воспользуется этим советом. Мы и сами говорим о том, что у нас есть пакет первоочередных законопроектов, которые были определены президентом как неотложные еще 29 августа. Почти весь перечень вопросов мы проработали. Нам осталось немного из этого пакета. А дальше перейдем к обычному режиму работы", – сказал Разумков.

Он выразил надежду, что законопроекты, которые будут предлагаться в дальнейшем, будут качественными.

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