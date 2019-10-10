Полицейские на Львовщине подстрелили мужчину, который бросался на них с топором

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

9 октября, около 17.25 на оперативную линию 102 позвонил житель одного сел Самборского района, который сообщил, что "зарезал собственную мать". По словам заявителя, ранена дома и, возможно, еще жива.

По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции Самборского отдела полиции. Одновременно полицейские сообщили о раненной женщине медикам.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители попытались пройти в дом чтобы предоставить женщине домедицинскую помощь, однако на них набросился с топором неизвестный - как выяснилось впоследствии, 33-летний мужчина, который звонил на оперативную линию. Защищая свою жизнь, полицейские приняли решение применить огнестрельное табельное оружие - осуществили предупредительные выстрелы, после чего - выстрелы на поражение", - сказано в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту возбуждено уголовное производство по ч1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до трех лет лишения свободы.

Полицейские в результате нападения не пострадали. Злоумышленник с диагнозом "огнестрельное ранение бедра" госпитализирован. Предварительно установлено, что он длительное время злоупотребляет алкоголем. Факт нанесения им телесных повреждений матери не подтвердился.

Проводится досудебное расследование.