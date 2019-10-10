Можно использовать в строительстве дорог, - эксперты о необходимости реализации промышленных шлаков

Об этом сообщает 5 канал.

"Сейчас в Украине большие накопления шлаковой продукции: это более 50 млн отходов теплоэлектростанций и более 100 млн отходов металургических комбинатов, плюс существует большой потенциал увеличения реализации в другие отрасли", - заявила старший аналитик Recycling Solutions Юлия Радченко.



Один из самых популярных и эффективных методов реализации промышленных шлаков является их использование в строительстве. В частности - в строительстве дорог.



"Эти материалы являются более надежными, более качественными как строительные материалы, чем природные, к тому же они являются более безопасными, потому что, например, природные материалы они довольно радиоактивны", - подчеркивает президент ОО "Живая планета" Светлана Березина.



В вопросе реализации промышленных шлаков роль государства в стимулировании бизнеса является одной из главных.



"Главное, что может сделать государство - это логистика и какие-то приференции для перевозок вторичного сырья. И второе - это государственный заказ. Во всем мире существует так называемые зеленые закупки, к тому же должна даваться приоритетность использованию материалов вторичного использования. Только так мы выйдем на цикличную экономику", - заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



Эксперты отмечают: все механизмы для решения проблемы промышленных шлаков в Украине есть, необходима только активное участие государства.