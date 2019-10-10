Нежелание правительства иметь честный обратный сигнал от бизнеса, - Ляпина рассказала о причинах своего увольнения

Об этом она рассказала 5 каналу.

"Меня не беспокоит мое увольнение, а больше переживаю за планы правительства изменить регуляторную политику в государстве как таковую. Потому что пока это единственный государственный орган, мешающий правительству делать глупости в отношении предпринимателей", - заявила Ксения Ляпина, находясь в рабочей командировке в Житомире.

Она рассказала, что узнала новость об увольнении исключительно из Фейсбука министра экономики Тимофея Милованова. Ляпина добавила, что ожидала такой сценарий.

"Я прогнозировала, что это будет, но не знала когда. Регуляторная служба давала сигналы о влиянии на предпринимательскую среду. Этот сигнал всегда был экономически обусловлен, а правительство, кажется, не хотело его слышать", - сказала Ляпина.

Также она акцентировала на ряде принятых законопроектов, после анализа которых Государственная регуляторная служба выступала с критикой. Например, о негативном влиянии так называемого" Фоповского пакета", в отношении кассовых аппаратов и кэшбэка.

"Так же мы сигнализировали и о существенных рисках законопроекта №1210, который фактически на всю систему налогообложения накладывает очень большие риски. Мы аргументировано доказали, что фактически он приведет к крайне негативным последствиям и нестабильности предпринимательской среды как такового", – отметила Ксения Ляпина.

"Так же мы высказывались против существующего формата закона "О рынке земли", который был принят и зарегистрирован в Верховной Раде. Все это и стало так называемым внутренним алярмом, который создал негативные эмоции относительно Регуляторной службы", – подытожила она.