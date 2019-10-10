МИД Германии приказал всем своим консульствам не признавать паспорта РФ, выданные в ОРДЛО, - посол Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Ранее Анатолий Матиос заявил, что паспорта РФ получили 13 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопросы восстановления территориальной целостности Украины.

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