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10.10.19 10:32

ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне

Государственное бюро расследований проводит 40 обысков на Львовской таможне ГФС. Обыски проходят на пункте пропуска, таможенных постах и ​​их отделах таможенного оформления.

Об этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Именно сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ДФС. В частности, на пункте пропуска, таможенных постах и ​​их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. В общем - 40 обысков", - отметила она.

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По словам Варченко, следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тыс. долларов.

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"Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур. Одежду ввозили в Украину как секондхенд", - рассказала она.

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