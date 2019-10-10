Если мы хотим закончить войну - встреча с Путиным должна быть, пока что в формате "нормандской четверки", - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

По словам Зеленского, именно Россия затягивает встречу "нормандской четверки".

Встреча с Россией может происходить в двух форматах.

"Встречаться мы с вами можем в двукх форматах: нормандский формат и моя прямая встреча с президентом России. Об этой встрече никто не говорит, потому что все проти", - отметил Зеленский.

На вопрос, возможна ли прямая встреча Зеленского с Путиным, он ответил: "Я не знаю, я не могу вам об этом сейчас сказать. Знаю одно - эта встреча должна быть. Если мы хотим закончить войну - она должна быть. Мы сейчас говорим только о нормандском формате. Пока что он такой, я благодарен, что он у нас хотя бы есть. Сейчас все готовы к нормандскому формату".

Также он заявил, что торопится с встречей "нормандской четверки". Потому что статистика с фронта - "два дня/один (погибший. - Ред.) человек.

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