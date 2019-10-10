"Мы похожи на коррупционеров?" - Зеленский рассказал о главном вопросе на встрече с Трампом

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

Так, Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп испытывает усталость от Украины, поскольку не знает, на что прежняя власть тратила выделяемые в качестве помощи деньги.

"Я ему сказал, посмотрите на нас, разве мы похожи на коррупционеров? Я вас очень прошу, господин президент, пожалуста, чтобы Белый дом в вашей риторике изменил этот имидж", - рассказал Зеленский о подробностях разговора в Нью-Йорке.

Президент Украины добавил, что когда в США говорят о "коррумпированной истории" в Украине, это касается каждого ее гражданина, а это не так.

"Поэтому мы встретились, и я уделил этому вопросу время, чтобы доказать, и унас прошла очень хорошая встреча", - сказал Зеленский.

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