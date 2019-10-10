Вопросы поставок оружия и компании Burisma не были предметом разговора с Трампом, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, этом Зеленский заявил во время пресс-марафона в Киеве.

"С оружием и историей с "Бурисмой" это никак не связано… Шантажа не было, это не было предметом разговора", - сказал Зеленский .

Он отметил, что "звонок никак не мог влиять на наши отношения с Америкой".

Зеленский отметил, что, прежде всего, хотел доказать Трампу, что Украина - не страна коррупционеров и новая власть намерена бороться с этой проблемой.

"Не только Трампа, но и многих представителей США интересует вопрос о том, куда идут деньги американских налогоплательщиков. Это нормально", - сказал президент.

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