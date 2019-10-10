Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Компания "Вектор-В" заявила, что впервые в Украине освоила полный цикл производства осколочных ВОГов - самого дефицитного вида боеприпасов на фронте. Об этом заявили главный конструктор Виктор Курихин (слева) и руководитель компании Виталий Жуков (справа). Как известно, именно ВОГи первыми закончились на складах, их активно продавали, это расходный материал локальной войны, не меньше чем патроны. И сейчас Украина закупает ВОГи в Болгарии по мировым ценам", - отметил журналист.

"Компания заявляет: 1. Они могут развернуть серийное производство таких осколочных гранат в десятках тысяч штук. 2. Они освоили производство взрывателя, и все полностью детали - отечественного производства. 3. Они могут выпускать гранаты натовского калибра 40 мм - они имеют большую дальность и большую мощность, по сравнению с калибром 30 мм, их можно поставлять на экспорт, при развертывании массового производства и снижении себестоимости, и в Украине уже развернуто производство 40 мм автоматических гранатометов на "Кузне на Рыбальском", - сообщил Бутусов.

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"Забавно, но глава компании Виталий Жуков - тот самый фигурант коррупционного скандала Гладковского, оказывается, НАБУ не имеет к нему никаких претензий, и он спокойно выступает на выставке! Жаль, не спросил комментарий, не узнал просто. Все-таки производство ВОГов - более резонансное событие на выставке. И никакая пресса туда не заходит, тихо все. Ну сейчас популярность у экспозиции должна возрасти. Справедливости ради: каким бы ни был скандал, но если компания сумела разработать важный для государства боеприпас и по выгодным ценам, это в любом случае достойно внимания и изучения. Поинтересуюсь в ГШ - обратили ли внимание на ВОГи, которых отчаянно не хватает в боях "перемирия", - резюмировал главред "Цензор.НЕТ".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".