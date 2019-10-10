Меркель нам очень помогает и она действительно не ожидала такой жесткой реакции на формулу Штайнмайера, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

"Госпожа Меркель, я ей очень благодарен, она действительно нам очень помогает. Она действительно не ожидала реакции, скажу так, не хочу называть фамилии, бывших лидеров нашего государства и действующих по поводу такой жестской реакции на формулу Штайнмайера, поскольку много раз этот вопрос поднимался. И с украинской стороны это поддерживалось, в их разговорах. И не только в непубличной, но и в публичной плоскости", - заявил Президент.

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По словам Зеленского, госпожа Меркель сейчас является человеком, который объединяет всех вокруг нормандского формата.

"Сейчас именно она согласовывает с нашей стороной, мы обсуждаем дату, и будет согласовывать с Францией и Россией. То есть мы готовы на любую дату. Она этим тщательно занимается. Она действительно обеспокоена, что кто-то не хочет разведения, кто-то действительно боится...", - добавил глава государства.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.