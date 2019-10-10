Людям в Золотом говорили, президент вас сдаст, завтра тут будет "Л/ДНР". Зачем запугивать? - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

"Был сбор, приехали какие-то люди. Я верю, что это были не ветераны. Поговорили с людьми, показали им бумаги "ЛНР", "ДНР". Откуда у них эти бумаги? Сказали, что их бросают, и завтра тут будет "ЛНР", "ДНР". Потом приехали наши люди и спросили, что там было. Был сбор, пришло 500 людей. 498 показали на двух людей, которые ходят и говорят, что Зеленский вас сдаст, об этом уже договорились, завтра мы отойдем, вас захватят, вас расстреляют... Местные это расскзали", - рассказал Зеленский.

При этом он, подчеркнул, что если добровольцы хотят защищать украинцев с оружием в руках, им нужно вступать в ВСУ, которые полностью контролируют ситуацию.

"Зачем ходить и кричать, завтра вы увидите. Зачем запугивать людей, они и так боятся!" - резюмировал президент.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 9 октября из Харькова в город Золотое Луганской области выехали около 20 авто (по данным полиции - более 25). В них представители "Национального корпуса", журналисты и волонтеры направляются на мирную акцию против разведения войск.

На блокпосту в городе Кременная колонну остановили правоохранители, заблокировавшие проезд. Между полицейскими и митингующими произошли столкновения. Правоохранитель выстрелил в воздух. Когда одна из машин пыталась прорваться через кордон полиции, то наехала на ногу полицейскому, сотрудника Нацполиции госпитализировали.

Впоследствии на место прибыл лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Правоохранители объяснили ему, что остановили авто для проверки. После этого колонну машин пропустили дальше.

Во время осмотра автомобилей и личных вещей участников протеста и журналистов полицейские изъяли 6 единиц охотничьего оружия. Оружие обещают проверить и, если оно легальное, вернуть владельцам.