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10.10.19 12:24

Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей по делу нападения на Порошенко, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд г. Киева принял определение, согласно которому Андрей Портнов и директор Государственного бюро расследований Роман Труба должны быть допрошенны в качестве свидетелей в уголовном производстве по делу попытки нападения на пятого президента Украины Петра Порошенко, во время которого пострадали сотрудники Управления государственной охраны.

Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей по делу нападения на Порошенко, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Об этом в своем блоге сообщил адвокат Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

"Уголовное производство зарегистрировано, однако следователь Национальной полиции чего-то не хотел допросить лиц, которые создали для организации нападения все условия. Речь идет о директоре ГБР Романе Трубе и телеграмм-блогере Андрее Портнове. Шевченковский суд ошибку следователя исправил и постановление об отказе в удовлетворении ходатайства представителя потерпевших о допросе Р. М. Трубы и А. В. Портнова отменил", - сообщил Головань, обнародовав соответствующий документ.

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Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей по делу нападения на Порошенко, - адвокат Головань 01

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