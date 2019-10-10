Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.

По словам Зеленского, он думает о том, чтобы уволить Виталия Кличко с поста главы КГГА.

На вопрос о том, кого он видит будущим главой КГГА, президент ответил: "Кого я вижу - это мое личное видение".

"Я считаю, что эти функции (полномочия мэра и главы КГГА. - Ред.) должны быть разделены. Мы общались с мэром. На сколько я знаю, он против разделения этих функций. Я не вижу конфликта в этмо вопросе, просто у меня одно мнение, у него - другое. Мы увидели как это в других столицах мира происходит. В некоторых столицах это объединено, в некоторых разделено. Я думаю, что нужно разделить эти функции. Это мое мнение, поэтому я сказал, что не против закона о столице", - отметил Зеленский.

"Я обязательно буду общаться с мэром Кличко перед тем, как я решу его уволить", - подытожил президент.

Напомним, 3 октября Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА.

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