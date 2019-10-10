"Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит", который является аналогом американских AN/TPQ-48. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это стоит увидеть. Слева - радар артиллерийской разведки "Бисквит-КБ" производства частной компании "Укрспецтехника" и разработан за ее собственные средства. В центре - заместитель главы правления "УСТ" Михаил Прохоренко. Далее - станция радиоэлектронной борьбы для подавления систем навигации беспилотников "Анклав". Крайняя справа - радар измерения начальной скорости полета снаряда (пока без названия). Это очень важная система для точной корректировки огня артиллерии, определения характеристик орудий и боеприпасов", - подчеркнул журналист..

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"Укрспецтехника" заявляет, что ее новейшая разработка - радар "Бисквит", который впервые представлен на выставке, по своим характеристикам является аналогом американских радаров ANTPQ-48,49, которые состоят на вооружении ВСУ и прекрасно зарекомендовали себя в войне. Дальность определения координат артиллерии противника - 20 км. При этом в отличие от американцев, которые обрезали в своих радарах функцию корректировки огня нашей артиллерии, в "Бисквите" программное обеспечение свое, и эффективность боевого применения будет значительно выше", - отметил главред Цензор.НЕТ.

"Сейчас готовятся государственные испытания "Бисквита", если заявленные характеристики будут подтверждены - то эти радары должны стать одной из самых важных систем разведки и целеуказания. Хочется верить, что все у этого проекта получится. У такой системы, которая будет более дешевой, чем американские, израильские и даже российские аналоги, в случае успешной постановки на вооружение в ВСУ будет и большое будущее на экспорт", - резюмировал Бутусов.

Напомним, в районе проведения ООС применяют комплексы артиллерийской разведки AN/TPQ-47, 48 и 36, которые в рамках военной технической помощи предоставило правительство США.