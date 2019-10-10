Защитники озера Утиного просят помочь собрать 17 тысяч грн судебного сбора для подачи апелляции на решение о взыскании с них 200 тысяч

Как сообщает Цензор.НЕТ, просьбы с помощью опубликовала одна из тех, с кого суд постановил взыскать средства, Виктория Бегаль.

Речь идет о четырех активистах. С ветерана АТО Сергея Миронюка суд постановил взыскать 100 тысяч гривен. С главы общественной организации "Озеро Утиное" Сергея Куценко и защитниц озера Тамары Харчилавы и Виктории Бегаль - по 31 937 грн.

"Апелляцию адвокаты Украинского Хельсинского союза по правам человека - УХСПЧ почти подготовили, будем подавать. Но!!! Оказывается: чтобы отстаивать свое честное имя, нужно быть богатым, как Непоп, а конкретно: к 15.10 нам, четырем, с которых нечестный судья Даниленко постановил взыскать, нужно уплатить судебный сбор за подачу Апелляции в сумме

17620 грн", - написала она.

На данный момент собрано 7 тысяч гривен.

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Виктория Бегаль

4731185615895452

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Кроме того, Бегаль сообщила, что застройщик отказался от намерения застройки озера, при этом выразила удивление, почему при этом он не отозвал свой иск против активистов:

"Наконец-то!!!!! В Департаменте земельных ресурсов заметили что Житлоинвестбуд УКБ собирался строить на озере, (не прошло и 4-х лет) Наконец-то !!! Тот же гореславный Житлоинвестбуд написал в ответ на запрос юриста Вадима Черкасса письмо с информацией, что на Утином уже (еще год назад) не собирается строить !!! Почему же тогда не отозвали иск, который они подали против простых местных людей, которые озеро видели и на полмира кричали об этом?!!! (Сначала на одних 5, потом на других 4, в т. ч. и меня), а .... Это - на всякий случай, чтобы люди боялись и не вмешивались вдруг в "подготовительные работы" на проблемных участках, там, где еще руки у Непопа чешутся получить лакомый кусок, как например, на Платоновском, 6".





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Напомним, Дарницкий районный суд открыл производство по делу против активистов, выступающих в защиту так называемого озера Утиного в Киеве от застройки. Иск подан компанией-субподрядчиком "Азур Груп" с требованием возместить ущерб за то, что активисты в марте 2016-го якобы снесли установленный застройщиком забор и препятствовали строительству на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко. Третьей стороной выступает застройщик КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Сторона обвинения намеревалась взыскать с активистов почти 200 тысяч гривен за "препятствование выполнению хозяйственной деятельности".

На участке по ул. Здолбуновской на пересечении с ул.Тепловозной (фактически на углу с просп. П. Григоренко) КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (им длительное время руководил депутат Киевсовета от БПП, а нінче - заместитель Виталия Кличко, Вячеслав Непоп) намерен возвести шестисекционный многоэтажный дом на 1276 квартир. Эта земля была передана под застройку решением Киевсовета от 26 декабря 2014 года. Весной 2015 года начались подготовительные работы к строительству. Застройщик начал засыпать водоем. Активисты утверждают, что он является озером, тогда как городские власти и "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылаются на решение КП "Институт генерального плана города Киева" об отсутствии водоемов на данном участке. В марте 2016-го работы продолжились. 29 марта состоялось заседании в КГГА, на котором представитель Института управления и экономии водных ресурсов заявил, что в соответствии с Водным Кодексом Украины данный водоем является озером на участке бывшего русла реки.



КП "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылается на якобы окончательную экспертизу, проведенную "Научно-исследовательским центром экологической безопасности и природопользования" при Министерстве экологии и природных ресурсов. Он считает данный участок заболоченной местностью. При этом такой вывод сделан "согласно предоставленным на рассмотрение материалам", то есть, полноценная экспертиза не была проведена.

При этом существует решение Управления водных ресурсов в г. Киеве и Киевской области, которым водоем на Здолбуновской признается озером. Аналогичный вывод сделал Институт управления и экономии водных ресурсов. Проектные решения по поводу ликвидации данного озера не согласовывались с Госагенством водных ресурсов.



19-20 апреля произошло кровавое столкновения между защитниками озера и охранниками, которых нанял застройщик. Депутат Киевсовета от данного округа Анна Сандалова ("Самопомич") обвинила в противостоянии главу "Житлоинвестбуд-УКБ" Непопа.

Позже Дарницкий районный суд Киева отказал прокуратуре в наложении ареста на данный участок. Однако 25 августа 2016 года арест все же был наложен. "Житлоинвестбуд-УКБ" оспаривал это решение в Апелляционном суде.



23 июня был обнародован ответ Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве на письмо столичной прокуратуры, в котором говорится, что отвод земельного участка под скандальную застройку на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко в Дарницком районе Киева был разработан и утвержден со значительными нарушениями земельного законодательства и законов Украины.



На заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, которое состоялось 14 сентября, не хватило несколько голосов для того, чтобы включить озеро Утиное в водный фонд и соответственно дать ему официально охранный статус.



10 октября 2016-го Апелляционный суд города Киева отменил решение об аресте озера Утиного.

Длительное время сохранялся статус-кво при котором работы на озере не проводились, в то же время длился процесс над активистами, защищавшими водоем. В мае 2018 года была вновь предпринята попытка засыпать озеро.

В сентябре 2018 года в деле защитников озера было заявлено ходатайство стороной защиты об отводе судьи, которое однако не было удовлетворено. По словам стороны защиты, отвод судьи связан с тем, что ответчикам стал известен тот факт, что ранее судья В. Даниленко рассматривал дело, в котором фигурировало КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (которое намерено возвести на месте Утиного дом).

5 сентября Дарницкий районный суд города Киева удовлетворил иск Азур-груп и застройщика Житлоинвестбуд-УКБ о взыскании 200 тыс. грн с активистов, защищавших озеро Утиное от застройки.