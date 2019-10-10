Евреи всего мира скорбят вместе с родственниками жертв теракта в Галле, - Ложкин

Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

По словам Ложкина, теракт в Галле произошел в момент, когда местная еврейская община собиралась в синагоге для праздничной молитвы.

"Преступник в камуфляже, открыв огонь по находившимся снаружи, попытался заложить взрывчатку под дверь синагоги и ворваться внутрь. Еще один пакет взрывчатки он забросил на находящееся тут же еврейское кладбище. Двое — мужчина и женщина — погибли на месте. Есть и раненые", - прокомментировал он.

Как сообщалось, полиция уже задержала преступника, который 9 октября в городе Галле (земля Саксония-Анхальт, Германия) совершил теракт, в результате которого двое людей погибли, еще несколько получили ранения. Преступник транслировал нападение в интернете. По данным следствия, речь идет о 27-летнем гражданине Германии.