Зеленский: Я поддерживаю льготы для ветеранов войны на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом он сообщил о время пресс-марафона.
"Льготы я поддерживаю. Какие есть возможности, и что мы делаем? Мы встречались с ветеранами, с добровольцами, которые переехали в Киев, - у них нет возможности снимать жилье, у них нет возможности взять кредит из-за больших процентов. Мы обсуждаем с министром эти льготы. Это будут и кредитные льготы, и по очереди на жилье ", - сказал Президент.
По его словам, одним из вариантов решения проблемы жилья для ветеранов может стать строительство для них жилых комплексов взамен на содействие строительным компаниям в выделении земли под их проекты.
"В этих жилых комплексах должны быть детские сады, школы и так далее", - подчеркнул Президент.
Глава государства также выступил за активный диалог с ветеранами.