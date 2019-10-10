Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.10.19 14:14

АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд "Тедис Украина", "Филипп Моррис Украина" и ряд других производителей и дистрибьюторов сигарет

Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать ряд табачных компаний и монополиста-дистрибьютора "Тедис Украина" на сумму 6,5 млрд гривен.

амку

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, информирует Цензор.НЕТ.

Штраф был наложен на такие компании:

"Тедис Украина" - 3,4 млрд грн;
Филип Моррис Сэйлз Энд Дистрибьюшн - 366 млн грн;
"Филипп Моррис Украина" - 814 млн грн;
"Джей ти Интернешнл Украина" - 434 млн грн;
"Джей ти Интернешнл Компани Украина" - 488 млн грн;
"Империал Тобакко Продакшн Украина" - 167 млн грн;
"Империал Тобако Юкрейн" - 292 млн грн;
"Бритиш Американ Тобакко Сейлз Энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн;
А/Т табачная компания.А.Т. - Прилуки - 448 млн грн.

"Поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единым и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, которые препятствовали выходу на рынок других субъектов хозяйствования. На практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедис", потенциальными дистрибьюторами, которые просто сделали невозможным их появление на этом рынке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте также: Крупнейших производителей сигарет обвиняют в создании картеля, штрафы могут превысить 10 млрд гривен, - Загребельская

В АМКУ отметили, что в 2012-2015 гг. именно "Тедис Украина" не только не соответствовало упомянутым критериям, но и не выполняло в полном объеме своих основных дистрибьюторских функций (продажа до 58 % объема сигарет путем самовывоза или в розницу, то есть без всякой доставки покупателям). Однако производители никак на это не реагировали.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева запретил Антимонопольному комитету Украины налагать штраф на табачного монополиста "Тедис Украина".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100