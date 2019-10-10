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10.10.19 14:58

Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - Южанина

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина отметила, что Зеленский даже не поинтересовался, против чего выступают предприниматели, которые уже неоднократно проявляли свою позицию возле Офиса президента.

Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - Южанина

Как передает Цензор.НЕТ со, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Честно говоря, до последнего была убеждена, что в уничтожении ФОПов заинтересованы только несколько народных депутатов, которые вместо мозгов вооружились лозунгом "налоги должны платить все". Но из сегодняшнего пресс-марафона получается, что и президент не понял, что будет означать обязать каждого предпринимателя (кроме плательщиков единого налога первой группы) применять кассовые аппараты, а еще и вести складской учет", - отметила нардеп.

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"Он даже не поинтересовался, против чего выступают предприниматели, которые уже неоднократно проявляли свою позицию возле Офиса президента. А заезженная фраза "когда компании не захотели платить нормально налоги, выйти из тени, они придумали, что будут оформлять все на ФОПы" свидетельствует только об одном: президент даже не пытался прислушаться к экспертам, которые разобрались во всех подводных камнях законопроектов о РРО и кешбеках и стремились донести свое мнение до власти. Подчеркиваю: подписанием этих законов господин Зеленский ликвидирует упрощенную систему налогообложения как таковую!" - резюмировала Южанина.

Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - Южанина 01

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