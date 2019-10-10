Общественный совет доброчестности просит представителя Зеленского в КС Вениславского опровергнуть или подтвердить доказательствами распространенную им информацию о коррупции в Совете

На днях представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский в интервью изданию "Цензор.НЕТ" отметил: "На самом деле говорить, что члены ОСД абсолютно безгрешны сами по себе, тоже вряд ли можно. Оказывается, частью сего гражданского общества был налажен определенный "бизнес", когда к судьям приходили и говорили, что для того, чтобы получить положительное заключение, вы должны заплатить. Сейчас судей допрашивают в рамках уголовных производств об этом", говорится в заявлении Общественного совета доброчестности.

"Общественный совет доброчестности обращает внимание на то, что, обвиняя общественность (ОСД) в "отлаженном бизнесе", господин Вениславский не указывает никаких фактов в подтверждение своего заявления. Более того приведенное им в интервью журналисту утверждение о "положительном заключении" свидетельствует о неосведомленности представителя Президента с предусмотренными Законом полномочиями ОСД. В соответствии с Законом "О судоустройстве и статусе судей" ОСД не может предоставлять позитивные выводы относительно судей - только выводы о несоответствии критериям профессиональной этики и доброчестности", - заявили в ОСД.

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"Общественный совет доброчестности выражает обеспокоенность тем, что в то время как Президент заявляет о поддержке участия общественности в развитии судебной власти, его представитель в Конституционном Суде распространяет об ОСД ложную информацию. В связис этим обращаемся к господину Вениславскому с предложением предоставить доказательства, подтверждающие причастность ОСД к указанным в публикации "схемам" или при их отсутствии - опровергнуть высказанные обвинения. Также заявляем, что готовы всячески способствовать выявлению проявлений недоброчестного поведения, в том числе в рамках любых уголовных производств предоставить следствию соответствующие показания, а также опровергнуть все сомнения и подозрения", - акцентировали в ОСД.

"Дополнительно сообщаем, что в этом году ОСД неоднократно становилась объектом информационных атак и провокаций. В частности, в июле-августе руководители судов сообщили ОСД о письмах фейковых организаций, которые от имени Совета требовали предоставить данные по судей. Также известны случаи мошенничества адвокатов, которые занимались вымогательством за "отзыв" их из ОСД жалоб на судей. Призываем должностных лиц ответственно относиться к своим словам и не распространять ложную информацию. Надеемся быстрее получить исчерпывающий ответ господина Вениславского, а также ждем результатов расследования указанных им уголовных производств, если таковые существуют", - резюмировали в ОСД.

Интервью с представителем Президента Украины в Конституционном Суде Федором Вениславским "Я не відкидав би й конспірологічної теорії, що закон про люстрацію був потрібен більше не Україні" читайте здесь.