Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 года: Ольга Токарчук и Петер Хандке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Читомо", такие решения Нобелевского комитета объявили во время официальной церемонии, проходящей в стенах Шведской академии.

Ольга Токарчук - польская писательница, эссеистика, автор сценариев, поэтесса, психолог. Выросла в г. Сулехув, в семье выходцев из Украины. Окончила факультет психологии в Варшавском университете. Во время учебы занималась психически больными лицами как волонтер. После университета работала психотерапевтом. Когда ее первые произведения приобрели популярность, уволилась с работы и посвятила себя литературному труду.



Награждена многочисленными премиями, в частности премией Польского общества книгоиздателей, премией фонда им. Костельських, "Паспорт" журнала "Политика", а также нескольким номинациям в литературной премии "Нике". Четырехкратная обладательница "Читателей Нике", в 2008 году впервые награждена этой премией решению жюри.



Кроме этого, ее роман "Бегуны" ( "Flights") стал победителем нынешней Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize).



На украинском языке вышли ее "Путешествие людей книги", "Правик и другие времена", "Игра на многих барабанчиках", "Последние истории", "Веди свой плуг более костями мертвых" и "Бегуны".



Петер Хандке - австрийский писатель и переводчик. Один из самых известных в мире современных австрийских литераторов. Стал известным в конце 1960-х - начале 1970-х в основном благодаря произведениям "Надругательство над публикой" и "Страх вратаря перед пенальти".

В отношении к Югославским войнам Гандке занимал просербскую позицию. Огласку и неоднозначную реакцию вызвали его критика позиции западных политиков в этом вопросе, выступления против бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, а также речь на похоронах Слободана Милошевича.



На украинском языке вышел сборник его повестей "Женщина-левша", "Короткое письмо перед долгим прощанием", "Без желания нет счастья" и "Надругательство над публикой". В антологии "Австрийская читанка" была опубликована его "Как пятое колесо к телеге".

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Как сообщил комитет, Ольга Токарчук награждена за "нарративная воображение, которая с энциклопедической страстью представляет переход границ как форму жизни".



Хандке получил премию "за влиятельное произведение, которое с языковой изобретательностью исследовало периферию и специфику человеческого опыта".



Премии будут вручены лауреатам 10 декабря во Стокгольме. Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 года. Ее лауреатами тех пор стали 114 человек.



В этом году были объявлены имена лауреатов за текущий и предыдущий годы из-за того, что 2018 премию в области литературы не присуждали.



Это произошло из-за скандала, возникшего вокруг фотографа Жана-Клода Арно (мужа участницы Шведской академии Катарины Фростенсон), которого в ноябре 2017 года 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах. По их словам, эти случаи происходили в помещениях Академии.

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Позже Катарину Фростенсон исключили из организации. Три действительных члена Шведской королевской академии подали в отставку.



В марте этого года стало известно, что литературного Нобеля восстанавливают. Совет директоров Нобелевского фонда заявила, что шаги, которые Шведская Академия уже сделала и еще сделает, будут способствовать восстановлению доверия к Академии как учреждения, присуждает награду.



Сообщалось, что в течение 2018 Фонд Нобеля находился в тесном диалоге с Шведской академией. Поэтому Положения Академии были изменены, что позволило членам Ассоциации уйти в отставку. Устав обновили и выбрали нескольких новых членов.



Также Шведская академия утвердила новую систему для своего Нобелевского комитета на ближайшие несколько лет. Теперь в процессе определения лауреатов будут участвовать 5 внешних членов. Кроме этого Академия изменила состав Нобелевского комитета таким образом, чтобыв него больше не входили члены, которые были связаны с событиями 2018-го.